Жительница Нижегородской области поблагодарила полицейских из Марий Эл за оперативность и профессионализм

В адрес министра внутренних дел по Республике Марий Эл генерал-майора полиции Андрея Вырвича поступила благодарность от жительницы Нижегородской области.
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