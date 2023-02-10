Президент РФ Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя, на который потратили 12 млрд рублей

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии официального открытия модернизированного пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
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