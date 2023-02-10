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Президент РФ Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя, на который потратили 12 млрд рублей

Президент РФ Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя, на который потратили 12 млрд рублей

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии официального открытия модернизированного пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

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