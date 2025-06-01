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Киев подвергся воздушным ударам, объявлена тревога в 10 областях Украины

Киев подвергся воздушным ударам, объявлена тревога в 10 областях Украины

Столица Украины вновь подверглась авиаатакам. Взрывы прогремели в Киеве и в районе Днепра, что подтверждается изданиями.

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