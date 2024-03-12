Интересный случай недавно произошел с одним гражданином США, которого судьба занесла в Россию. То с чем рядовой американец столкнулся в нашей стране напугало и удивило его одновременно.
Устроившего скандал в русской больнице американца, успокаивали всем персоналом
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Неоказание помощи - статья. И в УК нет слов о страховке. Врач скорой в тюрьму не захочет. Даже просто быть арестованным никто не хочет. "Уголовная ответственность медицинского работника за неоказание медицинской помощи. В соответствии со ст. 124 Уголовного кодекса РФ преступлением является неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло причинение по неосторожности вреда здоровью средней тяжести, тяжкого вреда здоровью либо смерти."
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19 час.
Владимир Дегтярев
басня, админы ну не опускайтесь до это, пишите в рубрике - АНЕКДОТ!
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19 час.
В С
Почему анекдот ? Написано же, что принимающая сторона заплатит, но не так много.
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19 час.
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