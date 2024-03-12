Устроившего скандал в русской больнице американца, успокаивали всем персоналом

Дмитрий Бакланов

Неоказание помощи - статья. И в УК нет слов о страховке. Врач скорой в тюрьму не захочет. Даже просто быть арестованным никто не хочет. "Уголовная ответственность медицинского работника за неоказание медицинской помощи. В соответствии со ст. 124 Уголовного кодекса РФ преступлением является неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло причинение по неосторожности вреда здоровью средней тяжести, тяжкого вреда здоровью либо смерти."