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Аргументы недели

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Эксперт Матвийчук предрёк дефицит боеприпасов в НАТО из-за нехватки хлопка

Эксперт Матвийчук предрёк дефицит боеприпасов в НАТО из-за нехватки хлопка

Западный курс на милитаризацию может столкнуться с неожиданным препятствием — обычным хлопком. По мнению специалистов, его дефицит способен подорвать всё производство пороха, а значит, и снарядов.

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