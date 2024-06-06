Баскетбольный ЦСКА стал 28-кратным чемпионом России, это рекорд для всех видов спорта

Выиграв финал плей-офф Единой лиги ВТБ у УНИКСа, армейцы завоевали и титул сильнейшего клуба страны. Хотя Единая лига является международным турниром, именно в ней все последние годы определяется чемпион России по баскетболу.
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