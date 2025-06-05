Трамп заявил, что его не волнует критика со стороны Маска

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social заявил, что его не волнует критика со стороны Илона Маска, который недавно покинул пост главы департамента повышения эффективности государственного управления (DOGE) из-за разногласий с Белым домом.
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