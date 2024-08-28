Народ, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами одним очень интересным применением вот такой вот зажигалки Самоделка очень простая и повторить сможет абсолютно любой.
Полезное применение старой зажигалки
Комментарии
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Евгений Петров
Мастер обучения 80-го уровня... Ни хрена не понятно, что куда подключать, какая нужна зажигалка, элементарно, куда нажимать, чтобы это работало... Зиппо пойдет?😱 Конечно, догадаться несложно, ну так проще было написать: "возьмите кусок проволоки, приделайте к старой зажигалке и получится паяльник, остальное додумайте сами"😂
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6 час.
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