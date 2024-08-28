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Сам себе мастер

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Полезное применение старой зажигалки

Полезное применение старой зажигалки

Народ, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами одним очень интересным применением вот такой вот зажигалки Самоделка очень простая и повторить сможет абсолютно любой.

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Комментарии
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Евгений Петров
Мастер обучения 80-го уровня... Ни хрена не понятно, что куда подключать, какая нужна зажигалка, элементарно, куда нажимать, чтобы это работало... Зиппо пойдет?😱 Конечно, догадаться несложно, ну так проще было написать: &quot;возьмите кусок проволоки, приделайте к старой зажигалке и получится паяльник, остальное додумайте сами&quot;😂
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