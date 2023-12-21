Крым 24 |Z| Все новости Крыма

— Днепр… — Нет такого города! Есть Днепропетровск! Продолжаем серию роликов, так запавших в душу админам украинских telegram-каналов 😏🤣 Победа будет за нами! 🇷🇺 А для начала: вернём имена НАШИМ городам! Будущее в твоих руках! 💪 Пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: г.