В Приморском крае полицейские оказали помощь соотечественникам из ДНР

В Приморском крае в Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации обратились Лариса Ивановна Захряпина 1948 года рождения и Валентина Петровна Сафонова 1937 года рождения.