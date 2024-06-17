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В УЕФА возбудили дело из-за поведения фанатов сборной Албании после матча Евро-2024

В УЕФА возбудили дело из-за поведения фанатов сборной Албании после матча Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в воскресенье, 16 июня, возбудил дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Албании из-за поведения болельщиков страны на матче Евро-2024 против сборной Италии.

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