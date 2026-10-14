ВС РФ нанесли удар по логистическому распределительному центру компании «Эпицентр» и складским помещениям в ТРЦ «Адреналин Сити» и на территории бывшей базы Шевченковского продторга в Запорожье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Русской общине п...
- Вычислять слежку ...
- Дело генерала Ива...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым