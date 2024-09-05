Лавров сделал фото с девушкой, раскрывшей ему свою мечту

Селфи с министром было её мечтой. Глава МИД России решил исполнить эту мечтуС 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в котором, в частности, принимает участие министр иностранных дел России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии