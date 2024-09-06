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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Рамзенков лидируют после короткой программы, Шарапова и Строганов – 2-е

Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга 1-й этап Юниорки Короткая программа 1. Агата Петрова – 70,03 2.

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