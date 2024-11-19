В школах России мигранты начали жуткий флешмоб – в сети оказалось ещё одно скандальное видео. Уровень откровенного беспредела растёт.
"Выруби белого": В школах России мигранты начали жуткий флешмоб - детали от депутата Матвеева
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Александр Зиборов
Беда не только в том, что гостей слишком много у нас, а истинный страх и ужас в том, что гости повсюду стали хозяевами, навязывая нам свою мораль, обычаи, традиции и т.д...
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1 час.
Александр Зиборов
Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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1 час.
k
kraft54
Трусы несчастные!Ну сколько нужно вас бить и унижать?у вас есть самоуважение,гордость?Откуда это раболепие?впомните свою историю,отвага ваших предков никогда не позволяла захватчикам покорить нашу землю.А вы?правильно что вас бьют.мамочки могут только голосить,папочки делают вид,что их это не касается.Тварь,вы ,дрожащая!
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28 мин.
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