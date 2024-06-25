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Царьград

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Екатеринбургский программист лишился двух миллионов рублей, поверив лжесотрудникам "Госуслуг"

Екатеринбургский программист лишился двух миллионов рублей, поверив лжесотрудникам "Госуслуг"

Мошенники обманули жителя уральской столицы и загнали его в долги.В Екатеринбурге программист стал жертвой мошенников и лишился денег, поверив мошенникам.

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