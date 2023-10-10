Полицейские в Хабаровском крае присоединились ко Всероссийской акции «Один день с участковым»

В рамках проекта «Один день с участковым» корреспондент газеты «Сельская Новь» Татьяна Куприенко провела день совместно с двумя участковыми уполномоченными Хабаровского районного отдела полиции лейтенантом полиции Василием Сёминым и лейтенантом полиции Василием Ушаковым.
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