Полицейские в Хабаровском крае присоединились ко Всероссийской акции «Один день с участковым»

В рамках проекта «Один день с участковым» корреспондент газеты «Сельская Новь» Татьяна Куприенко провела день совместно с двумя участковыми уполномоченными Хабаровского районного отдела полиции лейтенантом полиции Василием Сёминым и лейтенантом полиции Василием Ушаковым.