«Меня настигла клиническая смерть»: как отказ от конкретных продуктов губит здоровье

От анорексии умирает больше людей, чем от любого другого психического расстройства. Как в погоне за красотой девушки оказываются на грани жизни и смерти? Что может послужить причиной отказа от еды? Как модные системы питания сказываются на здоровье? Что едят артисты, для которых любой лишний килограмм становится настоящей проблемой? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».