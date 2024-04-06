«Впервые у меня появился черный экран при установке драйвера Nvidia». Пользователи жалуются на новейший драйвер Nvidia 552.12 — синий экран смерти и проблемы в играх

Вчера Nvidia выпустила драйвер GeForce Game Ready 552.12 WHQL, который должен был не только оптимизировать трассировку лучей в некоторых играх (Call of Duty Modern Warfare III, Call of Duty Warzone и Diablo IV), но и обеспечить поддержку RTX HDR на многих мониторах.