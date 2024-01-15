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Районная неделя

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Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Он высоко оценил изменения, произошедшие в стране за последние 25 лет О поддержке решения Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента сообщил кинорежиссер, актер и телеведущий Игорь Угольников.

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