Рекламная кампания Calvin Klein с беременным транс-мужчиной вызвала дебаты в сети

В сети не утихают споры по поводу новой рекламной кампании Calvin Klein, в которой снялся беременный мужчина Роберто Бете со своей женой Эрикой Фернандес — они оба совершили трансгендерный переход.
Популярные статьи
- Румыния, Грузия и Азербайджан обвинили организаторов "Евровидения" в подмене оценок жюри
- В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской
- Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации, "отмене" русской культуры и поддержке Максиму Галкину
Свежие комментарии