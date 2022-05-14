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Рекламная кампания Calvin Klein с беременным транс-мужчиной вызвала дебаты в сети

Рекламная кампания Calvin Klein с беременным транс-мужчиной вызвала дебаты в сети

В сети не утихают споры по поводу новой рекламной кампании Calvin Klein, в которой снялся беременный мужчина Роберто Бете со своей женой Эрикой Фернандес — они оба совершили трансгендерный переход.

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