Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Их применяют для помощи людям с ОВЗ Журналистам стало известно, что реабилитационные центры Москвы успешно применяют космические разработки для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.
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