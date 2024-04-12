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Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Их применяют для помощи людям с ОВЗ Журналистам стало известно, что реабилитационные центры Москвы успешно применяют космические разработки для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.

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