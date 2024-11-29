Венесуэльская банда Трен-де-Арагуа обосновалась в 16 штатах Америки

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки сообщило о деятельности венесуэльской преступной группировки «Трен-де-Арагуа» в шестнадцати штатах, включая Вашингтон, округ Колумбия, Вирджинию, Монтану и Вайоминг.
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