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Анапа закрыта! И, что делать? Эксперты подсказали, куда можно поехать купаться летом 2025 в РФ

Анапа закрыта! И, что делать? Эксперты подсказали, куда можно поехать купаться летом 2025 в РФ

Анапа закрыта! И, что делать? Эксперты подсказали, куда можно поехать купаться летом 2025 в РФ Ирэн ОрлонскаяПляжи Анапы в настоящее время закрыты, что заставляет туристов искать другие варианты для отдыха.

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