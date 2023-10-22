Правительство одобрило идею об уведомлении службы 112 о летающих БПЛА

Правительство России поддержало идею о том, чтобы россияне могли самостоятельно по номеру 112 предупреждать о подлетающих дронах, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ от российского МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии