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Медведев: Международный уголовный суд должен был самораспуститься

Медведев: Международный уголовный суд должен был самораспуститься

Дмитрий Медведев призвал к самороспуску Международного уголовного суда из-за дела Нетаньяху. Он отметил неуважение западных стран, отказавшихся преследовать израильских лидеров после давления из Вашингтона.

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