Сериал Fallout раскрыл каноничную концовку Fallout 4 Сериал Fallout собрал восторженны...

Сериал Fallout раскрыл каноничную концовку Fallout 4Сериал Fallout собрал восторженные отзывы критиков и был тепло принят фанатами серии – новая оригинальная история происходит на другом побережье США и не связана сюжетно ни с одной игрой серии, однако несмотря на это имеет… источник.