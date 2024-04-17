Сериал Fallout раскрыл каноничную концовку Fallout 4 Сериал Fallout собрал восторженны...

Сериал Fallout раскрыл каноничную концовку Fallout 4Сериал Fallout собрал восторженные отзывы критиков и был тепло принят фанатами серии – новая оригинальная история происходит на другом побережье США и не связана сюжетно ни с одной игрой серии, однако несмотря на это имеет… источник.
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