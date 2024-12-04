Рютте советует Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией, пока западные союзники не смогут направить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах.