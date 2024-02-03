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МИД Ирака вручил поверенному в делах США ноту протеста

МИД Ирака вручил поверенному в делах США ноту протеста

Global Look Press/dpa/Ameer Al-Mohammedawi Сотрудники МИД Ирака вызвали временного поверенного в делах США и вручили ему ноту протеста в связи с ударами по территории страны, нанесенными американской армией.

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