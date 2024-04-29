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Новости Тамбова

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Проект реконструкции Тамбовской филармонии вновь отправят на корректировку

Проект реконструкции Тамбовской филармонии вновь отправят на корректировку

Тамбовские власти в очередной раз планируют скорректировать проект реконструкции филармонии. 25 апреля в Единой информационной системе «Закупки» размещено извещение о проведении торгов на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию реконструкции главного концертного зала региона, которая длится 12 лет.

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