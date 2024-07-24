Bloomberg: Трамп потребует от стран НАТО увеличить военные расходы

Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com Кандидат в президенты США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить военные расходы до трех процентов от ВВП в случае победы в выборах, сообщает Bloomberg.
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