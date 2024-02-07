БПЛА разведают Севморпуть. Испытания прошли успешно

Росатом развивает технологии ледовой разведки с помощью БПЛА для Северного морского путиГоскорпорация «Росатом» объявила об успешном завершении третьего этапа испытаний современного комплекса ледовой разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для повышения безопасности судоходства по Северному морскому пути (СМП).