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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CD Projekt отметит 10-летие The Witcher 3 специальной серией концертов Компания CD Projekt а...

CD Projekt отметит 10-летие The Witcher 3 специальной серией концертов Компания CD Projekt а...

CD Projekt отметит 10-летие The Witcher 3 специальной серией концертовКомпания CD Projekt анонсировала специальной концертный тур “The Witcher: Symphonicznie”, который приурочен к 10-летию выхода игры The Witcher 3: Wild Hunt: релиз игры состоялся весной 2015 года.

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