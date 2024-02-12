Ura.ru выяснило личность заказчика убийства бизнесмена Спиридонова из Троицка

Организатором покушения на бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего фигурантом по делу о взятках в мэрии города Троицка Челябинской области, оказался риелтор фирмы, связанной с еще одним фигурантом этого дела о коррупции.
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