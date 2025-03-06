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Что сочиняют женщины

Что сочиняют женщины

Сколько прекрасной музыки подарили нам композиторы разных веков и жанров. В нашем сознании живут имена великих – Бетховена, Чайковского, Вагнера, Дебюсси, Шостаковича, да и Боба Марли и Пола Маккартни, в конце концов! Помимо великой музыки этих гениев объединяет одно – они мужчины.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, сложные судьбы у талантливы женщин-композиторов.
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17 час.
Элеонора Коган
А насчёт двух  последних женщин- композиторов, -спасибо!!!Не знала о них, а песни эти знала и слышала.
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17 час.
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