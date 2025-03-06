Что сочиняют женщины

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Сколько прекрасной музыки подарили нам композиторы разных веков и жанров. В нашем сознании живут имена великих – Бетховена, Чайковского, Вагнера, Дебюсси, Шостаковича, да и Боба Марли и Пола Маккартни, в конце концов! Помимо великой музыки этих гениев объединяет одно – они мужчины.