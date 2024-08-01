Политолог Каргин раскрыл, как убийство Исмаила Хании отразится на ХАМАС

Убийство лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании может привести к внутренним проблемам в организации или даже расколу, о чем в беседе с «360» рассказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.
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