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Политолог Каргин раскрыл, как убийство Исмаила Хании отразится на ХАМАС

Политолог Каргин раскрыл, как убийство Исмаила Хании отразится на ХАМАС

Убийство лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании может привести к внутренним проблемам в организации или даже расколу, о чем в беседе с «360» рассказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

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