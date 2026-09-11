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Царьград

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Базовый минимум: школьников избавят от обязанности изучать предметы углубленно

Базовый минимум: школьников избавят от обязанности изучать предметы углубленно

Новый образовательный стандарт для старших классов вступает в силу 1 сентября 2027 года. Старшеклассники смогут проходить всю школьную программу на базовом уровне благодаря новому образовательному стандарту.

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