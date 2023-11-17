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Военное обозрение

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Глава Минюста Турции: Израиль обязательно предстанет перед судом за военные преступления в секторе Газа

Глава Минюста Турции: Израиль обязательно предстанет перед судом за военные преступления в секторе Газа

Министр юстиции Турецкой Республики Йылмаз Тунч заявил, что Израиль рано или поздно обязательно предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге за военные преступления, совершаемые против мирных граждан сектора Газа.

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Комментарии
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Степан Капуста
Сионизм = фашизм.
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13 час.
СК
Степан Капуста
Атака обезумевших дикарей, якобы бойцов ХАМАС, - операция по разжиганию на Ближнем Востоке большой войны с вовлечением в нее Ирана. Таков был план США и Англии. Вот почему подготовку этой акции ХАМАС &quot;проглядели&quot; спецслужбы Израиля и США. Не проглядели - только наивный в это поверит. Однако, страны БВ на это не повелись.
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13 час.
alexandr ilyabaev
одного наивного я уже вижу
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12 час.

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