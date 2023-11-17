Глава Минюста Турции: Израиль обязательно предстанет перед судом за военные преступления в секторе Газа

СК

Степан Капуста

Атака обезумевших дикарей, якобы бойцов ХАМАС, - операция по разжиганию на Ближнем Востоке большой войны с вовлечением в нее Ирана. Таков был план США и Англии. Вот почему подготовку этой акции ХАМАС "проглядели" спецслужбы Израиля и США. Не проглядели - только наивный в это поверит. Однако, страны БВ на это не повелись.