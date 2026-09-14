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Сводка СВО 15 сентября: освобождение Шевченково и Широкого, ситуация в «Волчанском котле» и энергетическое перемирие

15 сентября российские войска освободили сёла Шевченково и Широкое в Харьковской области. Шевченково расположено южнее Волчанска и может стать отправной точкой для дальнейшего наступления в направлении Северского Донца и Великого Бурлука.

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