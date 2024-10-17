Уничтожение РСЗО и складов с боеприпасами «Хезболлы» при помощи ПТРК Spike NLOS с бортов катеров одной из сторожевых эскадр ВМС Израиля (возможно, задействовано спецподразделение «Снапир»).
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Уничтожение РСЗО и складов с боеприпасами «Хезболлы» при помощи ПТРК Spike NLOS с бортов катеров одной из сторожевых эскадр ВМС Израиля (возможно, задействовано спецподразделение «Снапир»).
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