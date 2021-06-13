Комментатор Орлов: Бельгия поставила российских футболистов на колени

РИА Новости/Михаил Воскресенский. Известия/Дмитрий Коротаев Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игроков сборной России и главного тренера команды Станислава Черчесова после разгромного поражения от Бельгии.