Блинкова — о смене гражданства: глубоко счастлива

Теннисистка Анна Блинкова прокомментировала смену российского гражданства на французское. «После всех этих лет, проведённых во Франции — между моими родными Каннами и турнирами, — эта страна стала для меня чем-то гораздо большим, чем просто местом для тренировок: она стала моей страной.