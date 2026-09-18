Блинкова — о смене гражданства: глубоко счастлива

Теннисистка Анна Блинкова прокомментировала смену российского гражданства на французское. «После всех этих лет, проведённых во Франции — между моими родными Каннами и турнирами, — эта страна стала для меня чем-то гораздо большим, чем просто местом для тренировок: она стала моей страной.
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