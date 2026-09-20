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ИА Регнум

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Памфилова: трусливые ВСУ боятся воевать по-мужски и охотятся за женщинами и детьми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трусы, которые боятся воевать по-мужски. Вместо этого они охотятся за мирными жителями.

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