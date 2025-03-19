Больше всего во вчерашнем событии, которого ждал весь мир, меня удивило, что отчет о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был очень подробным и, можно сказать, откровенным.
Путин и Трамп поговорили об Украине без Украины
Комментарии
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Владимир Мехонцев
Заголовок статьи слишком бравурный. А несколькими днями раньше США и Украина поговорили о России и без России. Это - политика, и, наверное, не стоит пропаганде вмешиваться в сложные процессы (дабы не навредить).
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21 час.
ШКИПЕР
« Совсем остановить наступление на 30 дней по всем украинским фронтам не можем, но на месяц прекратить выводить из строя энергетическую инфраструктуру — пожалуйста: «Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду». » ЗЕ же тянет с этим резину, типа ждём разъяснений из Вашингтона , а потом рассмотрим и решим. Выходит наши , по команде ВВП, будут смотреть , как каклы атакуют наши НПЗ и молчать , как рыба в лёд ?
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21 час.
Семен Демин
Поговорили, поговорили... Теперь всу будут долбить наши об'екты энергетики, а мы будем говорить какие они нехорошие, а мы белые и пушистые. Это мазохизм какой-то!
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14 час.
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