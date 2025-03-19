Путин и Трамп поговорили об Украине без Украины

Заголовок статьи слишком бравурный. А несколькими днями раньше США и Украина поговорили о России и без России. Это - политика, и, наверное, не стоит пропаганде вмешиваться в сложные процессы (дабы не навредить).

ШКИПЕР

« Совсем остановить наступление на 30 дней по всем украинским фронтам не можем, но на месяц прекратить выводить из строя энергетическую инфраструктуру — пожалуйста: «Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду». » ЗЕ же тянет с этим резину, типа ждём разъяснений из Вашингтона , а потом рассмотрим и решим. Выходит наши , по команде ВВП, будут смотреть , как каклы атакуют наши НПЗ и молчать , как рыба в лёд ?