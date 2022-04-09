Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию («Матч ТВ»)

Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию, сообщает «Матч ТВ».

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