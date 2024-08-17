Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Интересно, но причем здесь Турция?Эта ягода укрепит...
  • Галина
    Паскуды...А потом они крича...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Так Вы назовите. У Вас своего самолёта нет и бояться нечего. А сивков, - просто трепло, зарабатывающее деньги на наив...В Российской элит...

В то время, как Украина вторгается в Россию, ВСУ испытывают проблемы на восточном фронте – The Wall Street Journal

В то время, как Украина вторгается в Россию, ВСУ испытывают проблемы на восточном фронте – The Wall Street Journal

Готовить операцию  «Курск» Киев начал еще в начале лета, пишет американская The Wall Street Journal. То есть, сразу же после обнародования Владимиром Путиным своих предложений с условиями начала мирных переговоров по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Какие террористы. Если бы да кабы. будь вы прокляты нацисты. скоро вас выгонят.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх