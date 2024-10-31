Как удержать молодых специалистов в школе: «Для будущего страны очень важно, кто работает в образовании»

Дефицит педагогических кадров в школах существует уже не один год. Свободные вакансии закрывают путем перераспределения нагрузки среди учителей, а также приема по совместительству педагогов из других школ, старшекурсников из вузов и колледжей.
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