К вам будут клеиться. Число поклонников тейпирования растет

Тейпирование вот уже полвека набирает число поклонников. Есть ли основания у такой популярности? И какого эффекта ждать от пластырей красоты? Наш эксперт — психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица, старший преподаватель кафедры физической терапии и медицинской реабилитации НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ, руководитель школы естественного омоложения Анастасия Дубинская.
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