FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 779 подписчиков

К вам будут клеиться. Число поклонников тейпирования растет

К вам будут клеиться. Число поклонников тейпирования растет

Тейпирование вот уже полвека набирает число поклонников. Есть ли основания у такой популярности? И какого эффекта ждать от пластырей красоты? Наш эксперт — психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица, старший преподаватель кафедры физической терапии и медицинской реабилитации НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ, руководитель школы естественного омоложения Анастасия Дубинская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх