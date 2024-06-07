К вам будут клеиться. Число поклонников тейпирования растет

Тейпирование вот уже полвека набирает число поклонников. Есть ли основания у такой популярности? И какого эффекта ждать от пластырей красоты? Наш эксперт — психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица, старший преподаватель кафедры физической терапии и медицинской реабилитации НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ, руководитель школы естественного омоложения Анастасия Дубинская.