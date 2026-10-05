Киев получил от Анкары поставку комплексов ПВО Korkut

Турция поставила Украине средства ПВО Korkut для борьбы с дронамиТурция поставила на Украину несколько комплексов противовоздушной обороны Korkut, предназначенных для борьбы с беспилотниками и другой техникой.
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