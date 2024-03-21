Модернизация китайской бытовой техники обеспечит большой стимул

Модернизация китайской бытовой техники: Последние усилия Китая по содействию крупномасштабному обновлению оборудования и торговле потребительскими товарами, особенно бытовой техникой, будут еще больше стимулировать аппетит потребителей к расходам, способствовать восстановлению потребления и придать новый импульс экономическому росту, говорят эксперты отрасли и руководители компании.
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